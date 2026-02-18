La potencia contratada de la red de recarga de vehículos eléctricos de Endesa crece un 43% en 2025

Punto de carga para vehículos eléctricos de Endesa - ENDESA

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La potencia contratada de los puntos de recarga de vehículo eléctrico en la vía pública, conectados a la red de distribución de Endesa en Catalunya, creció un 43% el pasado año, pasando de los 67,3 MW a los 96,5 MW, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

La demarcación de Barcelona ha experimentado el mayor crecimiento de la potencia contratada, con un 67%, seguida de Girona con un 26%, Lleida con un 21% y Tarragona con un 20%.

En los últimos 5 años, esta cifra "se ha disparado en más de un 2.000%, de los 4,5 MW registrados a cierre de 2021 a los 96,5 de 2025", asegura la empresa.

En total, todas estas instalaciones sumaron 23,6 GWh de recargas realizadas, un 95% más que en 2024, energía suficiente "para recorrer 131 millones de kilómetros, el equivalente a dar 3.250 vueltas al mundo y evitar la emisión de 22.900 toneladas de CO2".

Este dato sitúa a Catalunya como el territorio con más energía de recarga estimada de toda la red de e-distribución, que también opera en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura.