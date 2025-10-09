Pozuelo (Podem) rechaza que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona estuviera prevista para 2031

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha rechazado que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat estuviera prevista para 2031, después de que Podemos condicionase su abstención en el Congreso a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno a que no se ampliase el aeródromo como mínimo hasta 2031.

"En las últimas horas, tanto el ministro de Transporte, Óscar Puente, como el propio presidente Illa, están diciendo que realmente esto es algo que ya estaba previsto. Y no es cierto. Yo le pediría al señor Illa, ahora que termina el Debate de Política General, que dijera la verdad a los catalanes", ha reclamado Pozuelo este jueves en declaraciones ante el Parlament.

Pozuelo ha argumentado que en junio el Govern presentó una agenda de los pasos que se darían de cara a la ampliación, en la que constaba, según ella, que " a finales del 29, principios del 2030 entrarían las excavadoras", y ha sostenido que eso no va a ocurrir.

"Seguiremos trabajando y seguiremos luchando en las calles junto a las plataformas desde hoy mismo, porque el objetivo principal es que definitivamente se cancele el proyecto de ampliación del Aeropuerto", ha subrayado Pozuelo, que ha afirmado que percibe nerviosismo en las filas de Junts y del PSC.

También ha criticado el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para movilizar suelo y construir unas 210.000 viviendas, "diciendo además sin ningún pudor que va a contar obviamente con los fondos privados", y ha añadido que en Catalunya hay 400.000 viviendas vacías y 60.000 pisos turísticos, y considera que estas no son las políticas de vivienda que necesitan los catalanes.