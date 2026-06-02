El PP acusa a PSC y ERC de "bloquear" la comparecencia de Illa sobre Huawei y la campaña de 2024

Archivo - La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán en el pleno del Parlament - PARLAMENT - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP catalán ha acusado a PSC y ERC de "bloquear" su petición de comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el contrato con Huawei y la financiación de la campaña de los socialistas en las elecciones catalanas de 2024.

En un comunicado este martes, los populares han criticado que socialistas y republicanos se hayan opuesto en la Junta de Portavoces a alterar el orden del día del pleno de esta semana para someter a votación las peticiones de comparecencia de Illa presentadas por Junts, PP y Vox.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado a PSC y ERC de intentar tapar escándalos: "Cada vez que ha saltado un escándalo, lo han intentado tapar los mismos, lo vimos con la Dgaia y lo vemos ahora: PSC y ERC tienen un pacto de silencio para la corrupción".