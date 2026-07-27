El PP catalán exige "toda la verdad" al Govern sobre el informe Pisa y le acusa de ocultación

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha exigido al Govern dar explicaciones y decir "toda la verdad" sobre el error en la elaboración de las pruebas Pisa 2025 sobre la educación en Catalunya que impiden su comparación con años anteriores y con otros países, y ha acusado al Ejecutivo catalán de diseñar una política de ocultación.

"¿Quién tomó las decisiones? ¿Cuándo se supo que las pruebas no serían comparables? ¿Quién decidió no informar a la ciudadanía? ¿Y quién asumirá las responsabilidades políticas?", ha preguntado en una rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación.

Según Fernández, no se trata de un error administrativo ni de una incidencia técnica, sino de "una sucesión de negligencias y de decisiones incomprensibles" en el Departamento de Educación y en el conjunto del Govern.

Por ello, ha acusado al presidente, Salvador Illa, de diseñar una estafa para ocultar la realidad de la educación en Catalunya: "Estamos hablando de un Govern que, ante la evidencia del deterioro de nuestro sistema educativo, ha preferido impedir que los catalanes conozcan la realidad".

Sobre si entre las responsabilidades políticas que pide el PP está la petición de dimisión de la consellera, Esther Niubó, ha respondido: "Comparecerá esta tarde, la escucharemos, y después tomaremos las decisiones que sean oportunas".

"DESDE HACÍA MESES"

Además, ha sostenido que el Govern "conocía esta situación desde hacía meses y decidió callar", y ha señalado que se dio a conocer este error el viernes, cuando Illa inició un viaje institucional a Vietnam.

"Se ha mantenido oculto hasta el día exactamente en el que Salvador Illa coge un avión a Vietnam. Porque después del desastre de los anteriores 5 informes Pisa, cualquier gobierno responsable habría trabajado para revertir los malos resultados. Pero el gobierno de Salvador Illa ha optado por otra estrategia, que los resultados no se puedan comparar", ha lamentado.

Ha añadido que esta situación refleja que la Generalitat en manos de los socialistas es una "administración fallida", que se suma a las listas de espera en sanidad, la situación de Rodalies, la inseguridad o el exceso de burocracia e impuestos.

ENCUESTA DE GESOP

Fernández ha valorado la encuesta de Gesop para 'El Periódico de Catalunya' de este lunes, asegurando que las encuestas "encuestas son" y que se puede confiar o no en ellas, pero que la realidad la demuestran las urnas, y ha puesto de ejemplo los resultados del PP en 2024.

"Al Partido Popular se le reflejaba un resultado de 8-9 diputados y al final sacamos 15. Por tanto, las encuestas son encuestas y, si desde el PP debemos enviar un mensaje a la ciudadanía, es que si los catalanes quieren 'seny' y orden, la alternativa al nacionalismo y al socialismo es el Partido Popular", ha expresado.

Según este sondeo, el PSC ganaría unas eventuales elecciones al Parlament con 34-37 escaños, seguido de Aliança Catalana (AC), con 25-28; ERC, 24-27; Junts, 15-18; y el PP (12-13) quedaría por delante de Vox (11-13).

CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

Al inicio de su intervención, el secretario general popular ha trasladado su apoyo a los afectados por los incendios forestales en varias zonas de España, como en Madrid, en Castellón, y también los de Catalunya, y ha deseado que se puedan controlar "lo más pronto posible" y los afectados puedan recuperar la normalidad.

También ha llamado a las distintas administraciones a un "nuevo modelo de conservación" de los bosques para que se afronten los incendios de forma más efectiva.