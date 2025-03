El PP critica años de anuncios y "ningún proyecto" para la nueva Biblioteca Provincial de Tarragona

TARRAGONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Tarragona en el Congreso de los Diputados Elisa Vedrina ha criticado este viernes que el Ministerio de Cultura no haya decidido la ubicación ni los plazos de construcción de la nueva Biblioteca Provincial de Tarragona, constatando, en su opinión, que tras años de anuncios no hay "ningún proyecto", informa el partido en un comunicado.

Lo ha dicho tras recibir respuesta a sus preguntas parlamentarias al Misterio sobre el equipamiento, una respuesta en la que ha asegurado que no ha informado sobre los compromisos de la comisión interadministrativa que debía estudiarlo "porque no tienen respuesta: no han hecho los deberes y siguen con la política de abandono de la provincia de Tarragona".

Para Vedrina, esta situación es un ejemplo del abandono de la provincia por parte de los ejecutivos central y autonómico: "Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni el de Salvador Illa están solucionando los problemas de los tarraconenses", ha agregado.