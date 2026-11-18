Uno de los carteles de la campaña del PP contra la multirreincidencia y la ocupación ilegal de viviendas - PP

Albiol defiende que "aquellos que no se sientan aludidos no tienen por qué ofenderse"

MALGRAT DE MAR (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El PP ha desplegado este jueves una campaña de su candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, con carteles publicitarios en castellano y árabe contra la ocupación ilegal de viviendas y contra la multirreincidencia.

La campaña consiste en tres vallas publicitarias en las que rezan mensajes como 'Vuela tranquilo, tu casa te espera a la vuelta' y 'Hola Okupa, 48 horas y fuera', en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y 'Hola delincuentes, se acabó entrar y salir', en relación a la multirreincidencia.

Al preguntársele por el uso del árabe en la campaña contra delincuentes multirreincidentes durante una atención a medios de en Malgrat de Mar (Barcelona), Albiol ha defendido que "aquellos que no se sientan aludidos no tienen por qué ofenderse".

Albiol ha afirmado que está escrito en árabe para que lo entienda todo el mundo, según él, y ha insistido que, esté en el idioma que esté, "aquellos que no se sientan aludidos no tienen por qué ofenderse".

MENSAJES "PROVOCADORES"

El partido ha explicado que la campaña consiste en "mensajes directos, provocadores y fácilmente reconocibles" con el objetivo de trasladar a los ciudadanos su compromiso de impulsar desde el Congreso cambios legislativos en relación a la ocupación ilegal de viviendas y la multirreincidencia.

El secretario general del PP catalán y director de la campaña electoral, Juan Fernández, ha explicado en un comunicado que "se pretende situar la defensa de la propiedad privada y la protección de los propietarios entre las prioridades de la próxima legislatura.

"La campaña refuerza el perfil político del candidato, para quien la lucha contra la okupación ilegal y la inseguridad ciudadana son sus principales señas de identidad", reza el mismo comunicado.