El PP dice que la gestión de Rodalies "no es una cuestión de competencias sino de incompetencia"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa, en el Parlament de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha asegurado este martes que la situación en la red de Rodalies "no es una cuestión de competencias sino de incompetencia".

El PP de Catalunya también ha registrado este martes una solicitud de comparecencia de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para tratar las incidencias en Rodalies, informa la formación en un comunicado.

Fernández ha dicho que lo que está pasando es "un auténtico escándalo" y ha acusado como responsables al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y a la Generalitat.

El portavoz del PP ha añadido que Rodalies es "un símbolo de la dejadez y la incapacidad de quienes gobiernan".

Por otra parte, la diputada del PP en el Parlament Eva García ha dicho que Salvador Illa "ha mostrado una incompetencia flagrante en la gestión" y que, desde que es presidente, la Generalitat es un mero espectador ante el colapso de las infraestructuras, en sus palabras.

En el comunicado el PP reclama para Rodalies "inversiones reales, una gestión profesional y acabar de una vez por todas con esta estafa diaria a los ciudadanos".