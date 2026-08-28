El PP insta a los catalanes a concentrarse el 2 de septiembre en sus municipios "en apoyo a Ceuta"

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (c), en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya ha instado a los catalanes a concentrarse el próximo día 2 de septiembre ante los ayuntamientos de sus municipios "en apoyo a Ceuta y a todos los ceutíes".

En un comunicado este jueves, los populares han llamado a la "máxima movilización" para la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias, que pretende que los municipios de toda España muestren solidaridad con los ciudadanos de Ceuta.

En este sentido, ha reclamado a los consistorios catalanes a sumarse a la iniciativa y hacer ondear la bandera de Ceuta en sus edificios municipales "como muestra de solidaridad, apoyo y unión con la ciudad".

El PP ha afirmado que "no se trata de siglas ni de ideologías, se trata de solidaridad, de estar al lado de todos los ceutíes que están sufriendo las consecuencias de las malas políticas y de la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Lo que afecta a Ceuta afecta al conjunto de España. Y ante una situación de esta gravedad, Catalunya no puede mirar hacia otro lado", ha concluido.