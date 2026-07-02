El PP insta a Espadaler a pedir a Bolaños que reconsidere prorrogar medidas de refuerzo de juzgados

Archivo - El conseller de Justicia Ramon Espadaler (D), el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños (I), ofrecen declaraciones a los medios, a 26 de mayo de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Félix Bolaños se reú - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Pere Lluís Huguet ha instado al conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, a que pida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que reconsidere la prórroga de diversas comisiones de servicio y medidas de refuerzo en juzgados y audiencias catalanas.

Así se lo ha reclamado en una carta este jueves, consultada por Europa Press, en la que lamenta la decisión del Ministerio de denegar la autorización económica previa para prorrogar estas medidas de refuerzo.

El diputado popular también ha reclamado al conseller que se ponga del lado de las propuestas formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya "para garantizar que el coste para el Ministerio sea neutro".

En la misiva, Huguet solicita que, en caso de que la respuesta ministerial no llegue a tiempo, el Govern adopte "todas las medidas que sean de competencia de la Generalitat para paliar el impacto del cese de estos jueces y magistrados" en el servicio público de justicia catalán.

Huguet ha avisado de que demorar esta gestión perjudicaría de manera "grave y de difícil reparación a miles de ciudadanos y empresas" con asuntos pendientes en los juzgados civiles catalanes.

Ha avisado de que el PP estará atento de la evolución del tema y no descarta "plantear las iniciativas de control parlamentario" que considere oportunas si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio.