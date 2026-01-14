El PP pide auditar el gasto de la Generalitat: "Catalunya es la comunidad que gestiona peor"

Archivo - El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, interviene durante un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha propuesto que se realice una auditoría de los gastos de la Generalitat antes de cambiar el modelo de financiación autonómica: "Tenemos que tener el dato de quién aporta más, pero también quién gestiona mejor y quién gestiona peor. Y Catalunya es la comunidad que gestiona peor".

Lo ha planteado este miércoles en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, día en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentar a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación.

"Hoy asistiremos a la situación surrealista en que la ministra Montero y la consellera de Economía de Catalunya (Alícia Romero) impondrán al resto de comunidades una financiación surgida del acuerdo con ERC", ha criticado Fernández, que ha pedido que se negocie y no se imponga este acuerdo.

Es en este sentido que ha afirmado que "lo que deben tener todas las comunidades autónomas en España son los suficientes recursos para mantener los servicios públicos, y Catalunya los tiene".

CATALUNYA "APORTA MÁS"

Asimismo, ha señalado que Catalunya aporta "más que otras comunidades", pero ha insistido en auditar los gastos de la Generalitat y a blindar la solidaridad entre comunidades.

"Lo que no puede ser tampoco es que premiemos a las comunidades que más gastan en gasto administrativo o político. En Cataluya tenemos 500 organismos de la macroestructura de la Generalitat, en Madrid tienen 150", ha agregado.

Preguntado por el modelo de recaudación de impuestos como el IRPF, condición de ERC para negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, el portavoz popular ha rechazado cambiar el modelo actual, con recaudación tanto por parte del Estado como por la Generalitat.

Finalmente, ha reiterado que la propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez "no nace de una propuesta seria que contemple todos los datos con exactitud, sino que nace de una operación de supervivencia política".