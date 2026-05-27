El PP pide a Illa explicar "la presunta financiación ilegal" de la campaña del PSC en 2024

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Sesión ordinaria del pleno del Parlament, centrada en la sesión de control con preguntas a - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Parlament ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que dé explicaciones sobre "las informaciones aparecidas en relación con las investigaciones judiciales que apuntan a unos presuntos hechos de corrupción y financiación ilegal de la campaña electoral del PSC en las últimas elecciones autonómicas y la adjudicación por parte de la Generalitat de un megacontrato a Huawei".

En un comunicado este miércoles, los populares han reclamado que Illa aclare "todas las dudas existentes sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del PSC", en lo relativo al gasto de propaganda y publicidad electoral durante el período oficial de campaña.

También quieren que responda sobre "las adjudicaciones de la Generalitat a empresas extranjeras involucradas en las investigaciones judiciales" que afectan al expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero por un presunta intermediación con Huawei, y ha calificado estas informaciones de extrema gravedad, por lo que ha pedido la máxima transparencia y explicaciones inmediatas.