El PP registra una batería de preguntas al Govern sobre "el colapso de las urgencias hospitalarias"

Archivo - Diputados del PP durante un pleno en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este viernes una batería de preguntas parlamentarias escritas al Govern para reclamar explicaciones sobre "el colapso de las urgencias hospitalarias" en Catalunya.

En un comunicado, el PP ha asegurado que "informaciones publicadas alertan de una saturación grave de las urgencias, con horas de espera excesivas, pacientes en pasillos durante largas jornadas y una situación de sobrecarga que afecta tanto a usuarios como a profesionales sanitarios".

"El PP no cuestiona en ningún caso el trabajo de los profesionales sanitarios. Lo que criticamos es la falta de planificación, refuerzos y medidas estructurales por parte del Govern en un momento en el que la sanidad catalana está claramente saturada", ha sostenido en el mismo comunicado el portavoz popular en la comisión de Salud del Parlament, Hugo Manchón.

En concreto, piden al Govern saber si pretende "atender las demandas de los profesionales y adoptar medidas de refuerzo" en el servicio de urgencias del Hospital de Mar de Barcelona ante lo que califican de colapso vivido los últimos días.

También exigen saber el tiempo media de espera de un paciente en el servicio de urgencias de este hospital, así como saber si ha habido denuncias de los sindicatos por el "colapso" de los servicios de urgencias, más allá de la del Hospital del Mar.