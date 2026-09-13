Pradales ve la legislatura en "tiempo de descuento" y pide elecciones si no hay Presupuestos

El lehendakari, Imanol Pradales, en una imagen de archivo. - Zabala - Europa Press

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez está en "tiempo de descuento" y ha defendido que, si no logra aprobar los Presupuestos para 2027, es el momento de convocar elecciones.

Lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press este domingo, en la que también ha explicado también que presentar un proyecto de presupuestos sería una manera de "darle sentido" al cierre de la legislatura.

Preguntado por el papel del PNV en la legislatura, Pradales ha asegurado que el Gobierno no ha cumplido con el calendario pactado, en referencia al cumplimiento del Estatuto de Guernica, y ha abogado por renovar el pacto estatutario de autogobierno para que incorpore nuevas cuestiones.

Ha asegurado que se están produciendo conversaciones "discretas" entre el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y el partido socialista para pactar las bases de un nuevo estatuto político, y ha valorado que, en un posible gobierno del PP apoyado por Vox, el escenario para un autogobierno se ensombrecería.

Ante un posible apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pradales ha dicho que el PNV siempre ha jugado a negociar, aunque ha resaltado que la realidad actual es que el presidente es Sánchez.

CEUTA

Sobre Ceuta, el lehendakari ha afirmado que la gestión del Gobierno "no ha sido adecuada" y que, de no solucionarse y cerrarse la crisis esta puede llegar a acabar con la legislatura.

Ha asegurado que la respuesta del PP "también ha dejado mucho que desear" y, afirma, ha entrado en el juego de Vox, y ha añadido que esta crisis exige una respuesta de Estado.

En cuanto una posible visita del Rey a Ceuta ha dicho que "El Estado sabrá cómo tiene que gestionarlo", y ha puesto el foco en lo que califica de ausencia de la UE, algo que ve llamativo al tratarse de una frontera Europea.

CATALUNYA

Preguntado por la posibilidad de que un partido similar a Aliança Catalana surja en el País Vasco, Pradales ha asegurado que no ve que pueda ocurrir, pero ha advertido que "nadie está libre" y la democracia debe defenderse y cultivarse.

En cuanto al estado de la política catalana ha expuesto que "Catalunya tiene que recuperar su autoestima" y cree que para hablar de normalización política es importante el regreso a Catalunya del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.