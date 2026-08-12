Prealerta del Ferrocat por aglomeración en las estaciones de Sants y Sant Vicenç de Calders

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BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activado este miércoles por la tarde la prealerta del plan Ferrocat por "fuertes aglomeraciones" en las estaciones de Sants (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).
Según informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Renfe y Adif han informado de esta situación de aglomeración, y las autoridades piden mucha prudencia y seguir sus indicaciones.
Los trenes de la línea R2 sur de Rodalies están sufriendo retrasos de hasta 30 minutos por una incidencia en los sistemas de señalización en Castelldefels (Barcelona) ya solucionada.