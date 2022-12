Una premiada con el quinto premio 36.142 en Barcelona: "Me he quedado pasmada"

El responsable de la administración de lotería número 97, en la plaza Urquinaona de Barcelona, celebra haber repartido el sexto quinto premio de la Lotería de Navidad en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Elena, una premiada con un décimo del quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 36.142, ha expresado su sorpresa por que le haya tocado por primera vez después de años jugando: "Me he quedado pasmada. Nunca me había tocado, estoy que no me lo creo".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este jueves cuando ha acudido a la administración de lotería número 97, en la plaza Urquinaona de Barcelona --que ha vendido 165 series-- para agradecérselo a la lotera que se lo vendió, Anna, que escogió el número por ella.

Elena ha explicado que es vecina de esa administración y compra décimos cada año, y que en esta ocasión había invertido 200 euros llevándose un décimo con cada terminación.

Destinará los 6.000 euros que ha ganado, "un pellizco muy bonito", a recuperar y compensar las compras de estas Navidades.

Por su parte, Anna, que trabaja en esta administración desde finales de octubre de este año, está contenta de haberle dado suerte: "Estoy súper contenta, como si me hubiera tocado a mi. !A disfrutar!".

"SE TIENE QUE IR PROBANDO"

El responsable de la administración, Pedro Fortunyo, ha explicado que este 2022 los compradores "pedían mucho terminaciones que acabaran con 22 o 2", y que los reservaron para vender a través de ventanilla.

Ha recordado que él trabaja en esta administración desde 1987 y ha repartido más de 15 premios en el Sorteo de Navidad, y que justo hoy, "cuando estaba un poco de bajón" porque su administración no había repartido nada, su mujer y su hija han empezado a gritar que habían dado un quinto premio.

Ha llamado a no perder la ilusión por ganar y ha animado a los compradores a seguir jugando: "Se tiene que ir probando. La suerte es esto, no perder la ilusión. Como veo que aquí toca, pienso, ¿y por qué a mi no?".