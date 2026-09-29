Los Premios +50 Emprende lanzan la 8 edición para emprendedores mayores de 50 años

Ganadores de la VII edición de los Premios +50 Emprende. - FUNDACIÓN ENDESA

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Fundación Endesa y Fundación Máshumano, Savia, y la productora 02:59 Films han lanzado la 8 edición de los Premios +50 Emprende para emprendedores mayores de 50 años, informa Endesa en un comunicado este martes.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 17 de enero y los mayores de 50 años con ideas o proyectos emprendedores podrán participar rellenando el formulario disponible en la página web de los premios y enviando un vídeo de un máximo de tres minutos en el que indiquen su nombre, edad y ciudad de residencia, y cuenten en qué consiste su proyecto y por qué decidieron emprender.

La edición de este año mantiene una dotación de 33.000 euros en premios en metálico, distribuidos entre seis galardones que se reparten en dos categorías: Categoría General y Categoría de Emprendimiento Verde.

Además de estos galardones, los proyectos ganadores recibirán 20.000 euros en especie que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 pro, Afianza Arrabe Integra Asesores, tQuity, Revista Emprendedores y Datahack.

Este complemento tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendedores sénior, ayudándoles a consolidar sus proyectos y mejorar su impacto en el mercado a través del asesoramiento empresarial y la formación especializada.