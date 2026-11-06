Los Premis 42 de géneros fantásticos reconocen a los escritores Joan-Lluís Lluís, Fernando Navarro

El Festival 42 de Barcelona tendrá a Ken Liu, Sequoia Nagamatsu, Elaine Vilar Madruga y Laura Gost - ICUB

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premis 42 del Festival 42 de Barcelona, que distinguen a las voces y obras más destacadas del géneros fantástico, han reconocido a Laura Gallego, Joan-Lluís Lluís, Fernando Navarro, Claire North, Tananarive Due, Alice B. Sheldon, Ivan Belzunce, Carlos Di Urarte, Ramon Mas y Victoria Álvarez en su sexta edición, entregada este viernes en Barcelona.

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que el Premi 42 a la mejor obra original en catalán 2026 ha sido para 'Una cançó de pluja' (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís, por invitar a repensar la relación con los seres no humanos, ofrecer una cosmología no antropocéntrica y confrontar con la crueldad humana a través de una aventura clásica.

Por su parte, el galardón a mejor obra original en castellano ha recaído en 'Crisálida' (Impedimenta), de Fernando Navarro, valorada por su punto de vista poco fiable, su atmósfera intensa y su abordaje del maltrato infantil y la culpa a través de la tortura psicológica.

El Premi 42 Honorífic 2026 ha correspondido a Laura Gallego por consolidarse como "uno de los pilares de la fantasía juvenil española y puerta de entrada al género para diversas generaciones".

TRADUCCIONES

En las categorías de traducción, el premio a la mejor obra traducida al catalán ha distinguido a Claire North por 'Notes de l'edat ardent' (Chronos, traducida por Anna Llisterri), por su visión de un futuro postcolapso con la política en el centro.

El galardón a mejor obra traducida en castellano ha sido para Tananarive Due por 'El reformatorio' (La biblioteca de Carfax, traducida por María Pérez de San Román), por utilizar el horror como vehículo de memoria histórica.

Además, el galardón al mejor clásico traducido al catalán ha sido otorgado a Alice B. Sheldon por 'Més enllà dels murs del món' (Chronos, traducida por Lluís Delgado), por su imaginación desbordante al subvertir los roles de género.

En la categoría Revelación, en catalán se ha reconocido a Ivan Belzunce por 'Ella és el gorg' (Spècula), por explorar el duelo a través de un tropo clásico del terror gótico ambientado en territorio catalán; mientras que en castellano ha recaído en Carlos Di Urarte por 'Salitre y Cenizas' (El transbordador), por trasladar el género 'grimdark' a Cantabria.

El Premi Alba 42 a la mejor obra juvenil en catalán ha sido para Ramon Mas por 'L'última nit abans de perdre'ns' (L'Altra Tribu), por su escenario fantástico y estilo fresco, y en castellano para Victoria Álvarez por 'La luz en la niebla' (Molino), por recuperar la tradición gótica victorianas.