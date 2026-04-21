Los Premis Ràdio Associació reconocen a Bundó, Basté (Rac1), Losada (Cope), Sampietro (RNE) y La2Cat

Palmarés de los galardones - PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Los 26 Premis Ràdio Associació han reconocido con el Premio al mejor profesional a Xavi Bundó (Rac1); con Menciones de Honor, a Jordi Basté (Rac1), Carlos Losada (Cope) y Pilar Sampietro (RNE), así como al proyecto SignarIA de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y con el galardón audiovisual '1924' a La2Cat.

'La Renaixença' de Catalunya Ràdio ha ganado el Premio al mejor programa de radio por su "excelente propuesta multimedia", informan los organizadores en un comunicado de este martes.

FINALISTAS DE OTRAS CATEGORÍAS

El jurado ha anunciado también los finalistas del resto de categorías que, en el caso del Premio de innovación, son 'La barrera del so' (Ràdio4), 'La cinta de Möbius' (Catalunya Música) y 'Rapsodia Bohèmia' (Catalunya Ràdio).

Al Premio a la inclusión optan el 'Especial Dia Internacional de la Llengua Materna de Ràdio Santa Perpètua', de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), y 'La roda gitana', de Catalunya Ràdio.

Esta edición, los galardones incorporan el Premio al mejor pódcast, cuyos finalistas son 'Escolta Poblet', de Ràdio4, y 'Sense filtres', de Rac1.

En categoría a Mejor programa de radio local, optan al galardón 'Aquella nit al Tiffany's', de Ràdio Capital de l'Empordà, de Pals (Girona); el 'Especial informatiu apagada elèctrica', de Ona Codinenca, de Sant Feliu de Codines (Barcelona), y 'Les sis de Ravensbrück', del EMUN, un consorcio de las emisoras de Almenar, Alfarràs, Alguaire, Albesa y Torrefarrera (Lleida).

GALA EL 21 DE MAYO

Los ganadores se darán a conocer durante la Gala dels 26 Premis Ràdio Associació, que se celebrará el jueves 21 de mayo en la sala La Paloma de Barcelona, presentada por Joan M. Pou y Albert Om.

El jurado está formado por Esteve Giralt, Rosa Badia, Montse Bonet, Sergi Mas, Santi Carreras y Neus Bonet.