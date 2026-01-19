Los Premis RNE Sant Jordi galardonan a 'Los domingos' y los actores Álvaro Cervantes y Nora Navas

Archivo - Las actrices Blanca Soroa (i) y Patricia López Arnaiz (d) posan durante la presentación de ‘Los Domingos’ en el Festival de Cine de San Sebastián, a 22 de septiembre de 2025, en San Sebastián - Unanue - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Premis RNE Sant Jordi de Cinematografía han reconocido a 'Los domingos' como mejor película española, 'La vida de Chuck' como internacional, y a los actores Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard con los galardones de interpretación.

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se ha llevado el de mejor película española; 'Sorda', de Eva Libertad', el de mejor ópera prima, y 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, el de mejor filme extranjero, informa RTVE este lunes en un comunicado.

En el apartado de interpretación, Nora Navas se ha llevado el galardón a mejor actriz española por 'Mi amiga Eva', mientras que Álvaro Cervantes el de mejor actor español por 'Sorda'.

En lo que se refiere a mejor actriz y actor extranjero, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard se han llevado los galardones por sus papeles de hija y padre en 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

El jurado de esta edición, presidido por la periodista Conxita Casanovas, ha estado formado por el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, y los periodistas Astrid Meseguer, Oti Rodríguez, Alfons Gorina, Blai Morei, Yolanda Flores, Gerard Sánchez, José Pastos y Carlos del Amor.