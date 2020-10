Los Premis Vinari 2020 distinguen al Finca Butarós 2014 como mejor vino catalán del año

Han competido 850 referencias de 240 bodegas de las 12 DO catalanas

Los Premis Vinari han distinguido este viernes al Finca Butarós 2014 (de la bodega Mas Llunes) como mejor vino catalán del año, al concederle el Gran Vinari d'Or 2020.

La octava edición de los galardones, en el Auditori de Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha repartido premios de 12 categorías, en las que han competido 850 referencias de 240 bodegas de las 12 DO catalanas, según un comunicado de los organizadores.

La logística del concurso se ha modificado este año para priorizar la seguridad de los participantes al certamen y los vinos se han podido probar sin riesgos, manteniendo los dos metros de distancia de seguridad y con el uso generalizado de gel hidroalcohólico y mascarillas.

VINOS, BODEGAS Y PROFESIONALES

El Premi Vinari Nissan al Mejor Proyecto Ecológico es para la bodega Gramona (DO Penedès); el Aymar Reserva Única 2013, Castell de Pujades (DO Penedès) ha ganado el Gran Vinari Escumós; el Premi Vinari a la Tradición Vitivinícola de Catalunya se lo ha llevado la bodega De Muller (DO Tarragona) y el Premi Vinari al Mejor Vino con Solera ha sido para Clot d'Encís Ranci, Sant Josep Vins (DO Terra Alta).

Además, el Premi Vinari Varias Impressors a la Mejor Etiqueta de Vino ha sido para Abadal Matís, de la bodega Abadal (DO Pla de Bages), Enric Solergibert es el Premi Vins i Licors Grau a la trayectoria profesional; Vallformosa, Premi Euroselecció Riedel al Millor Celler; y el sommelier Josep Pelegrín, Premi al Mejor Catador de la edición.

JURADO PROFESIONAL

Han formado el jurado una sesentena de profesionales de la sommeliería, enología, distribución, exportación, comunicación y prescripción de vinos, así como parte del panel oficial de cata del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) de la Generalitat.

Primero hicieron catas a ciegas de todos los vinos participantes durante cuatro días a finales de julio, y el 7 de septiembre, los más puntuados se cataron y evaluaron otra vez para elegir a los premiados.