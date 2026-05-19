El presunto asesino de su expareja en Figueres (Girona) fue detenido este lunes por agredirla

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 48 años que presuntamente ha matado a puñaladas a su expareja en una plaza de Figueres (Girona) este martes a mediodía ya fue detenido este lunes por supuestas lesiones hacia ella, sobre la que también tenía una orden de alejamiento de 250 metros, según informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Este lunes se celebró un juicio rápido en la plaza 7 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia con competencias en materia de violencia sobre la mujer donde el autor aceptó una pena por maltrato por conformidad de 6 meses de prisión, orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por 1 año y 4 meses.

Fue horas más tarde cuando fue detenido y la mujer quedó citada para que un forense la explorara y para que declarara ante el juez de guardia.

La víctima no ha acudido a la cita con el forense y el juez ha dejado en libertad al detenido.

Ha sido sobre las 14.50 cuando el teléfono 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de que había una mujer gravemente herida en la plaza Tarradelles de la localidad gerundense.

Los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor, que permanecía en el lugar del crimen, y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso como un posible crimen machista, aunque lo mantiene bajo el secreto de las actuaciones.