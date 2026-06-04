Los Presupuestos catalanes superan las enmiendas de totalidad y siguen su tramitación parlamentaria

La consellera de Economía de Catalunya, Alícia Romero (c), durante un sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, el pleno del Parlament debate el proyecto de ley de Presupuestos de la Genera - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de los Presupuestos catalanes para 2026 ha superado este jueves el debate de totalidad de la norma y seguirán su tramitación al tumbarse las enmiendas de totalidad presentadas por Junts, PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana en el Parlament.

Han votado en contra de las enmiendas de totalidad PSC-Units, ERC y Comuns, formaciones con las que el Govern ha pactado las cuentas públicas que, previsiblemente, se debatirán de forma definitiva el 2 de julio y entrarán entonces en vigor.

Tras superarse las enmiendas a la totalidad, quedan fijadas la previsión de ingresos y el gasto global máximo del proyecto y su distribución por secciones, y continuará su tramitación en comisión con los debates de totalidad de cada departamento, entre el 8 y el 11 de junio, y el debate y votación finales el 2 de julio.

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 incluye, igual que los aprobados por el Consell Executiu en febrero, un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.604 millones (+10,3%), respecto al gasto realizado en 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023; y contempla inversiones por valor de 4.146 millones, 1.289 millones de euros más (+45%) respecto a 2023.

La tarde de este jueves se someterán también a votación las enmiendas el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, que previsiblemente también se rechazarán.

ALÍCIA ROMERO

En su intervención para defender el proyecto, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha asegurado que la "exigencia tozuda" de ERC y Comuns en las negociaciones ha enriquecido las cuentas para 2026.

Romero ha dicho que las cuentas combinan "ambición y rigor", con una capacidad de gasto de casi 50.000 millones de euros, y ha celebrado que ERC y los Comuns ya hayan comprometido su apoyo.

Ha aprovechado también para llamar a Junts y al PP a no bloquear la reforma de la financiación autonómica en el Congreso para ampliar los recursos para la Generalitat los próximos ejercicios presupuestarios puesto que el nuevo modelo negociado con el Gobierno y ERC, según ella, financiaría mejor las competencias autonómicas.

PSC, ERC Y COMUNS

En su intervención, el portavoz adjunto de PSC-Units, Jordi Riba, ha reivindicado la estabilidad que da contar con unos nuevos Presupuestos de la Generalitat para 2026 ante la "intemperie" que supone el contexto internacional actual, y ha asegurado que Catalunya necesita la aprobación de las nuevas cuentas públicas por las necesidades de los ciudadanos.

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reivindicado los acuerdos de su partido con el Govern para los Presupuestos implican que Catalunya "gana soberanía" política, fiscal, económica y de gobernanza, y ha advertido que a pesar de este 'sí', no renuncian a la recaudación del IPRF por parte de la Generalitat.

La líder de los Comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, ha celebrado los acuerdos para destinar más recursos a vivienda, transporte público y lucha contra las desigualdades, pero ha avisado al Govern: "Esto no es de ninguna de las maneras un cheque en blanco. El Govern, cada vez que quiera aprobar algo, si quiere hacerlo con nosotros, deberá negociar media a media y ley a ley".

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

El resto de grupos han defendido las enmiendas a la totalidad y Junts, en palabras de su presidenta de grupo, Mònica Sales, ha asegurado que son unos malos Presupuestos y que su enmienda es también al tripartito que cree que gobierna Catalunya: "A la incompetencia del PSC, a las renuncias de ERC y al extremismo de los Comuns".

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha defendido que estas cuentas suponen la decadencia de Catalunya, que es el mismo proyecto que el Govern presentó en febrero sin el acuerdo con ERC, y que está "al servicio de las miserias compartidas de ERC y el PSC".

Desde Vox, el diputado Javier Ramírez les ha tildado de "pago en diferido" de los indultos y la amnistía, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los haya pactado con ERC y los Comuns, y ha instado a ERC a que voten su enmienda a la totalidad para, así, forzar elecciones en Catalunya.

La diputada de la CUP Laure Vega, en su turno, ha afirmado que los Presupuestos no suponen la prosperidad compartida que defiende el presidente de la Generalitat, sino "una estafa" para las personas trabajadoras, y que no aportan soluciones en vivienda, Rodalies, la escuela pública o el catalán.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticado que son las cuentas "de la renuncia": del PSC a defenderse ante el maltrato que cree que el Estado somete a Catalunya, de ERC a los compromisos como el del IRPF, o de los Comuns a elementos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

EL CAMINO HASTA LOS PRESUPUESTOS

Si finalmente se aprueban en julio, estos serán los primeros Presupuestos del Govern de Salvador Illa desde que accedió a la Generalitat, hace algo menos de 2 años, y le darán oxígeno a la legislatura después de las negociaciones con ERC y los Comuns, en un 2026 en que ha tenido que afrontar crisis como la de Rodalies y la huelga de docentes.

De hecho, en febrero y tras pactar en enero con ERC el modelo de financiación autonómica y el acuerdo para el traspaso de Rodalies, Illa aprobó en el Consell Executiu un primer proyecto de Presupuestos que tan solo había pactado con los Comuns, y que tuvo que retirar en marzo al verse abocado a una derrota parlamentaria después que los de Oriol Junqueras no constataran avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

El Ejecutivo y los republicanos pactaron negociar las cuentas para que entraran en vigor antes de verano ya sin este elemento como línea roja, y en mayo alcanzaron un acuerdo para el 'sí' de ERC a las cuentas con la línea orbital ferroviaria, el cambio de mayorías en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) o la sociedad mixta de inversiones del Estado en Catalunya como principales compromisos.

Con los Comuns, que en febrero ya pactaron, entre otras cuestiones, la limitación de las compras especulativas de vivienda, ampliaron en mayo el acuerdo con más recursos para vivienda y la reformulación de la R-Aeroport.