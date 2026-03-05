Prieto destaca a la Policía Nacional como "parte esencial" del modelo policial de Catalunya

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, durante el acto de presentación de la XXXIV promoción de nuevos policías destinados a Catalunya en el Complejo Policial de la Verneda (Barcelona) este jueves - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado este jueves que la Policía Nacional se ha consolidado como "pieza esencial" del modelo policial de Catalunya, junto a la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y las policías locales y guardas urbanas, y ha puesto en valor el trabajo conjunto con Europol e Interpol.

"Ser Policía Nacional no es una elección cómoda ni una decisión pensada en clave de estabilidad. Es una vocación. Se trata de la defensa de la convivencia, la protección de los derechos y libertades y el compromiso con el Estado de derecho", ha dicho Prieto en el acto de presentación de la XXXIV promoción de nuevos policías destinados a Catalunya en el Complejo Policial de la Verneda (Barcelona), según se recoge en un comunicado de la Delegación.

Ha felicitado a los 141 nuevos oficiales que se incorporan al territorio --97 de los cuales en la provincia de Barcelona-- y ha subrayado que esta promoción asume responsabilidades en un contexto global especialmente complejo, marcado por guerras, inestabilidad geopolítica y nuevas formas de criminalidad.

RECONOCIMIENTO AL SACRIFICIO Y AL SERVICIO

Prieto ha cerrado su intervención con un mensaje de reconocimiento al sacrificio personal y familiar que a menudo implica la carrera policial: "Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ningún cambio importante lo es. Supone tomar decisiones, dejar destinos conocidos, compañeros, quizás familia. Pero precisamente ese paso adelante es lo que define el espíritu de servicio", ha dicho.

"Lo que te lleva hoy aquí es ese espíritu de servicio. Y eso no se puede improvisar: se lleva dentro", ha concluido el delegado del Govern, antes de reiterar su enhorabuena a la promoción y agradecerles el que considera que es un paso adelante que han dado al incorporarse como nuevos oficiales en Catalunya.

En el acto también han estado presentes, entre otras autoridades, el Jefe Superior de Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodriguez, y la subdelegada del Govern en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo.