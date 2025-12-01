Prieto y Niubó defienden ante estudiantes la democracia por los 50 años de la muerte de Franco

Niubó y Prieto, en el centro, durante el acto - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, han defendido este lunes la democracia y las libertades en el acto '50 anys de la mort de Franco: aprendre del passat per construir el futur', en Barcelona, con presencia de estudiantes de Secundaria.

Prieto ha alertado del peligro de los algoritmos de las redes sociales y del odio y la desinformación, y ha hecho un llamamiento a no acostumbrarse a la mentira y no normalizar ni "el odio ni la división", informa la Delegación del Gobierno en Catalunya en un comunicado.

"Es muy probable que artistas como Aitana, Bad Gyal o Quevedo estuvieran prohibidos por considerarse inmorales", y cree que también estarían censuradas series como 'Miércoles', 'Élite' y 'Bob Esponja', y reivindica la democracia como libertad.

Por su parte, la consellera ha advertido que la democracia se debe defender día a día, en sus palabras, y ha considerado que "solo una ciudadanía formada y consciente puede preservar lo que tantas personas han construido con lucha y esfuerzo".

La comisionada por la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, opina que celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad de España, y afirma que "tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón del país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos".

En el acto, coorganizado por la delegación del Gobierno en Catalunya, la subdelegación de Barcelona y la Conselleria, también ha estado la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo y ha sido presentado por la influencer Maria Vallespí.