El Primavera Sound 2026 tendrá a The Cure, Gorillaz, Massive Attack, The xx y Addison Rae

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 24 Primavera Sound, que celebrará del 4 al 6 de junio sus jornadas centrales en el Parc del Fòrum de Barcelona, tendrá en su edición de 2026 a The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine en su programación.

El festival ha anunciado 150 nombres entre los que también figuran Mac DeMarco, Bad Gyal, Skrillex, Pinkpantheress, Peggy Gou, Father John Misty, Ethel Cain, Kneecap, Big Thief, Wet Leg, Slowdive, Litte Simz, Alex G, Guitarricadelafuente, Dijon y Blood Orange, informa este jueves el Primavera Sound en un comunicado.

Además de las jornadas principales del 4 al 6 de junio, el festival contará con jornada inaugural, fiesta electrónica de clausura y una programación paralela por desvelar, que harán que el Primavera Sound se extienda durante toda una semana.