Prisión para los 3 detenidos por su presunta relación con la muerte de un hombre en Lleida en 2022

Archivo - Fachada de la Audiencia de Lleida - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de Solsona (Lleida) ha decretado este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para los 3 detenidos el martes por su supuesta relación con un crimen ocurrido en la provincia de Lleida en 2022, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Los detenidos están presuntamente relacionados con el asesinato de un hombre en una finca de los bosques de la Baronía de Rialb (Lleida).

La detención se produjo después de 3 años y medio de investigación y la causa, que está bajo secreto de actuaciones, está abierta por un delito de homicidio.