Prisión provisional para el detenido el domingo por la muerte violenta de un hombre en Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 8 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el domingo por la muerte violenta de un hombre en el distrito barcelonés de Sant Andreu.

Así lo ha comunicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha explicado que la causa está abierta por homicidio.

Los hechos se produjeron el domingo, cuando los Mossos d'Esquadra arrestaron al hombre por su presunta vinculación con la muerte violenta de otro y la División de Investigación Criminal (DIC) asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.