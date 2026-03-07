Prisión provisional para el detenido el jueves en Ripoll (Girona) por presunta agresión sexual

GIRONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido el jueves en Ripoll (Girona) por una presunta agresión sexual en Sant Joan de les Abadesses (Girona), informa el TSJCat en un comunicado.

La causa queda abierta por sendos supuestos delitos de agresión sexual sin penetración con violencia e intimidación y de lesiones agravadas por instrumento peligroso, tras declarar este sábado ante la sección de Primera Instancia e instrucción del Tribunal de Instancia de Ripoll.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron de madrugada al hombre por presuntamente agredir sexualmente a una mujer y herirla con arma blanca.