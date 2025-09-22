Prisión provisional para el detenido por la muerte de un hombre en Vilanova (Barcelona)

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte violenta de un hombre en la citada localidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado este lunes.

El cuerpo de la víctima fue hallado sobre las 7.30 horas del sábado por operarios de limpieza del Ayuntamiento y, poco después, patrullas de los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local, detuvieron al presunto autor de los hechos, un joven de 24 años.

El TSJC ha informado de que el cuerpo estaba descuartizado y la causa está abierta por un delito de homicidio.