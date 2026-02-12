Prisión provisional para el detenido por la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Mossos. Imagen de archivo - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha acordado este jueves la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la muerte violenta de un hombre en la citada localidad el martes.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que la causa está abierta por un delito de homicidio.

Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron sobre las 5.00 horas del martes, tras tener conocimiento de una pelea entre dos individuos en la que uno de ellos resultó muerto.