Prisión provisional para un detenido por la muerte de un menor en el parque La Pegaso de Barcelona

Archivo - El Parc de la Pegaso barcelonés estrena una zona de juegos codiseñada por los niños - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular de la sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (VIA) del tribunal de instancia de Barcelona ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para un detenido, puesto este viernes a disposición judicial, por la muerte de un menor en el parque La Pegaso de Barcelona.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), concretan que la causa está abierta por un delito de homicidio.

Sobre este caso, se han detenido a dos personas presuntamente relacionadas con la muerte de un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso de Barcelona el pasado 2 de julio.