Prisión provisional para los detenidos por la muerte de un hombre en Balsareny (Barcelona)

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Manresa ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los detenidos mayores de edad relacionados con la muerte de un hombre en Balsareny (Barcelona), que fue localizado sin vida en su domicilio en febrero de este año.

Así lo ha comunicado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha explicado que la causa está abierta por un delito de homicidio.

En otro mensaje, los Mossos d'Esquadra informan de que este sábado detuvieron a 5 hombres, de entre 17 y 47 años, relacionados con la muerte de este hombre en Balsareny y que la investigación de la División de Investigación Criminal (DIC) continúa bajo secreto de actuaciones.