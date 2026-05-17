Prisión provisional y sin fianza para un detenido en Lleida por un robo con violencia

Imagen de archivo - Fachada del Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Lleida ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un detenido el viernes en Lleida por un robo con violencia con "instrumento peligroso" en grado de tentativa.

Así lo ha comunicado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Según un comunicado del Ayuntamiento de Lleida, la Guàrdia Urbana, en colaboración con los Mossos, detuvieron el viernes por la tarde a un hombre de 56 años por un presunto intento de robo con un arma de fuego "simulada" en un supermercado de la calle Baró de Maials, sin que ninguna persona resultase herida; y que los Mossos se encargan de la investigación.