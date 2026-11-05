Prisión provisional sin fianza para 3 detenidos por presunto secuestro en la Seu d'Urgell (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 del tribunal de instancia de La Seu d'Urgell (Lleida) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para los 3 detenidos por su presunta relación con un secuestro ocurrido la madrugada del martes en la localidad.

Los arrestados han pasado a disposición judicial en el juzgado ilerdense, según ha informado el órgano judicial en un comunicado este jueves.

La causa permanece abierta por los presuntos delitos de secuestro, amenazas, delito leve de lesiones, conducción temeraria y delito contra la salud pública.