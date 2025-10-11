Prisión provisional para el presunto autor de la muerte violenta de un Mosso d'Esquadra en Lleida

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 11 Oct. (EUROPA PRESS)

El juzgado de guardia de Lleida ha decretado este sábado prisión provisional y sin fianza para el presunto autor de matar a tiros a un Mosso d'Esquadra este pasado miércoles en Lleida, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) vía 'X'.

El homicidio se produjo este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, en la calle Doctora Castells, y el presunto autor fue detenido en el lugar de los hechos.

Según avanzó el 'Segre', el autor --de 78 años-- se entregó tras haber matado con diversos disparos a un agente de los Mossos que era familiar suyo.