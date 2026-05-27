Los profesionales digitales en Barcelona se duplican desde 2018 y superan los 135.000

El director de Talento Digital de Mobile World Capital (MWCapital), Jordi Arrufí. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de profesionales digitales en Barcelona se ha duplicado desde 2018, desde 67.720 personas hasta las 135.890 a cierre de 2025, y con la incorporación de 6.282 nuevos profesionales a lo largo del último año, un 4,9% más.

Así lo ha explicado el director de Talento Digital de Mobile World Capital (MWCapital), Jordi Arrufí, en la presentación del informe Digital Talent Overview, elaborado por la organización, y que ha resaltado, además, que el aumento de profesionales del sector digital triplica el del mercado general, donde el empleo crece un 1,73%.

Respecto a los salarios de estos trabajadores, el sueldo medio en Barcelona es de 51.000 euros anuales, también un 4,9% más que el año previo, y frente a los 35.402 euros de media del resto de sectores de la ciudad.

A lo largo del ejercicio se publicaron 36.460 ofertas de trabajo, un millar más que en 2024 y más del doble que en 2018 (15.856), lo que representa un 27% del total de las ofertas en la ciudad.

TENSIÓN DEL MERCADO

Arrufí ha destacado, sin embargo, la mayor tensión en el mercado digital, en el que pese al crecimiento del número de empleados y de las ofertas de trabajo, ambas variables no se distribuyen en todos los perfiles y sectores.

Por edad, las ofertas dirigidas a los perfiles medios y sénior aumentan un 21,68% y 15,04% en los últimos dos años, respectivamente, mientras que cae la demanda de perfiles júnior, hasta un 26,93% menos, lo que Arrufí ha sostenido está en parte relacionado con el incremento del uso de la IA.

En este sentido, el directivo se ha referido a una "automatización" de tareas propias de los perfiles júnior, como la creación de código desde cero, a través de la IA, aunque también se ha referido a un reajuste del volumen de ofertas de perfiles digitales tras el 'boom' de la pandemia.

CUELLOS DE BOTELLA

Ha defendido que, de cara al futuro, las oportunidades continúan existiendo para los profesionales digitales, pero que el sector se enfrenta a un cuello de botella de entrada: "Necesitamos más perfiles medios y sénior, pero a nadie se le escapa que este modelo no tiene sostenibilidad a largo plazo, porque nadie puede ser medio o sénior si no ha sido antes júnior".

Arrufí ha explicado así la necesidad de llevar a cabo una revisión de las propuestas de formación y la recuperación de la figura del aprendiz que, más adelante, pueda evolucionar en el mercado.

TIPO DE EMPRESA

La evolución de la demanda de profesionales digitales ha evolucionado también de forma desigual según el tipo de empresas, con el alza más destacada concentrada en las 'startups', de hasta un 23,3% más que el año anterior, que Arrufí ha explicado está relacionado con el incremento de inversión en las empresas emergentes.

Ha sostenido que, a nivel estatal, la inversión en 'startups' ha pasado de 1.900 millones de euros en 2024 hasta 3.100 millones el último año, lo que "tiene una traducción directa en la generación de ofertas de trabajo".

También ha crecido la demanda de profesionales en las consultoras IT (+16,67%) y las pymes (+7,02%), mientras que cae en los 'tech hubs' (-5,41%) y el ámbito de la investigación (-0,32%).