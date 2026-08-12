El programa de cribado de cáncer de cuello uterino identifica en Lleida 2.000 positivos de VPH

Personal que participa en el cribado - SALUT

LLEIDA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de cribado de cáncer de cuello uterino ha identificado en Lleida más de 2.000 casos positivos de virus del papiloma humano (VPH) en los dos primeros años, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

"La prueba, que se realiza de forma oportunista en el ASSIR en mujeres de 30 a 65 años, permite adelantarse al desarrollo de la enfermedad confirmando la infección, en lugar de la presencia de lesiones que se detectan con la citología", explican desde el departamento.

En febrero de 2024, la Región Sanitaria Lleida fue uno de los primeros territorios de Catalunya donde se desplegó el nuevo protocolo de detección precoz del cáncer de cuello uterino.

Dos años después de esta implantación, en las comarcas de la Plana se han detectado 2.066 casos positivos de VPH) entre las 19.870 pruebas que se han realizado, lo que representa un 10,4% de positividad y muestra que "el nuevo modelo es altamente efectivo para identificar infecciones de alto riesgo que pueden derivarse en lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino si no se tratan a tiempo".

El programa también contempla citologías cervicales en mujeres de 25 a 29 años y de las 3.100 realizadas, 198 han mostrado alteraciones que han requerido control médico.