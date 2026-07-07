El programa internacional Lighthouse escoge 8 startups para reinventar los puertos desde Barcelona

Los miembros del Lighthouse International Acceleration Program y los representantes de las 8 startups seleccionadas - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lighthouse International Acceleration Program, una iniciativa liderada por BlueTechPort con el apoyo del Puerto de Barcelona, presentó este lunes las ocho startups seleccionadas que formarán parte de su primera edición "para reinventar el futuro de los puertos", informa el Puerto en un comunicado.

Las startups seleccionadas de entre más de 65 candidaturas de todo el mundo proceden de siete países de tres continentes: MarinaChain (Singapur); Heyport (Alemania); Pharaday (Francia); Gatein.ai (EE.UU.); Methanol Reformer (España); Linsol (Corea del Sur); KOAI (Corea del Sur); y Notpla (Reino Unido).

Los proyectos han sido seleccionados por su alineación con las verticales clave: puertos digitales y automatización, logística y movilidad marítima, infraestructuras marítimas y resiliencia, sostenibilidad portuaria y marítima, monitorización oceánica y ambiental y biotecnología marina.

Lighthouse International Acceleration Program, lanzado en abril de 2026, tiene el objetivo de conectar startups internacionales con entornos operativos reales del sector marítimo y portuario, facilitando pruebas piloto, alianzas y su escalabilidad.

El programa se desarrollará del 6 de julio al 5 de noviembre de 2026, período en el que las startups tendrán acceso a pruebas piloto, redes de inversores y una plataforma global.

Además, entre los principales hitos destacan los Innovation Days, que se celebrarán el 2 y 3 de noviembre, y la presentación final durante el Smart City Expo World Congress-Tomorrow.Blue Economy, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre de 2026 en Barcelona.

La directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul del Puerto de Barcelona, Emma Cobos, ha afirmado que el sector marítimo está experimentando una transformación impulsada por la sostenibilidad, la digitalización y la innovación, y ha defendido que el Lighthouse "no es solo una iniciativa de aceleración, es una inversión estratégica en el futuro de nuestro puerto y de la economía azul".