El Programa Nuevas Oportunidades impulsan la inclusión social de 20.000 jóvenes catalanes - GENERALITAT

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa Nuevas Oportunidades, impulsado por el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) y financiado por el Fondo Social Europeo, ha impulsado desde su creación en 2011 la inclusión de 20.000 jóvenes de entre 16 y 24 años que han abandonado el sistema educativo prematuramente o en situación vulnerable en Catalunya.

Con motivo del Día Internacional de la Educación (24 de enero), la Comisión Europea (CE) impulsa una campaña para destacar cómo los fondos europeos mejoran la vida de la población, han informado en un comunicado conjunto la CE, el SOC y la Generalitat este viernes.

Nuevas Oportunidades combina orientación personalizada, tutorías, formación adaptada y acompañamiento continuado, con el objetivo de ayudar a los participantes a adquirir competencias básicas y profesionales, aprender un oficio y obtener certificaciones para acceder al mercado laboral o regresar al sistema educativo.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 31,8 millones de euros para el período 2024-2026, de los cuales un 40% ha sido financiado a través del Fondo Social Europeo.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es el principal instrumento de la Unión Europea destinado a invertir en las personas y apoyar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, con un presupuesto total de 142.700 millones de euros por al periodo 2021-2027.