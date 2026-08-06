El programa TMB Educa llegó a más de 5.200 alumnos durante el curso 2025-26 en Barcelona

Archivo - Logotipo de TMB. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa TMB Educa, que impulsa actividades organizadas por la Fundación TMB, llegó a más de 5.200 estudiantes durante el curso escolar pasado con el objetivo de trasladar los valores de la movilidad sostenible al conjunto de la comunidad educativa, ha informado en un comunicado este jueves.

La propuesta incluye talleres y actividades para colectivos específicos, como alumnos de centros de educación especial (285 participantes) o personas mayores (288), pero el grupo más abundante es el colectivo escolar, con 4.858 alumnos repartidos en 208 visitas, que mayoritariamente visitaban la estación de Metro más cercana al centro educativo.

La oferta del programa se basa en 11 propuestas educativas que incluyen visitas a centros de control de bus y Metro; estaciones convencionales y automáticas; cocheras de Metro; bus turístico y teleférico, y talleres con profesionales.

Por otro lado, TMB ha desarrollado la actividad virtual 'Anem a l'estació' con el objetivo de que las escuelas (y las familias) puedan aprender sobre el transporte público sin necesidad de desplazarse.

El programa virtual registró 2.400 visitas durante el curso pasado, y pone especial atención en las normas cívicas del transporte público, como ceder el asiento a quien lo necesite o no bajar a las vías, pero también muestra el recorrido que hacer un usuario del Metro al entrar en este.