Prohíben acercarse a cualquier instalación de Adif a un investigado por robo de cable en Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez de la plaza 7 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Barcelona ha prohibido cautelarmente a un investigado por robo de cable acercarse a cualquier instalación de Adif, incluidas estaciones, vías e intercambiadores, mientras esté vigente la tramitación de la causa y hasta que esta finalice por sentencia o auto de archivo firme.

Al investigado se le imputa haber cometido hasta seis robos o hurtos de cables de cobre (algunos en grado de tentativa) en las vías cercanas a la Estació de França de Barcelona los días 7, 8, 9, 11, 12 y 16 de septiembre de 2026, los cuales "habrían creado serias afecciones al servicio de trenes", informa el TSJC en un comunicado este martes.

Aunque las grabaciones de las cámaras de seguridad son de muy poca calidad y "difícilmente" puede identificarse a nadie, la medida se sustenta en la declaración testifical del encargado de la chatarrería a la cual supuestamente el detenido vendió el cable robado.