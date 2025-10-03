Protecció Civil aconseja a ciudadanos sobre el plan de emergencia de la presa de Foix (Barcelona)

Explicación a la ciudadanía sobre el plan de emergencia de la presa de Foix (Barcelona) - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han explicado a ciudadanía y autoridades las medidas de autoprotección contempladas en el plan de emergencia de la presa de Foix (Barcelona), que estará finalizado en los próximos meses e identifica las zonas que se podrían inundar en caso de rotura de la presa, así como contempla los sistemas de avisos a la población.

El jefe del Servicio de Implantación de la Dirección General de Protecció Civil, Álvaro González, explicó cómo se integra este plan en el Inuncat y en los planes municipales para asegurar una respuesta coordinada y garantizar la evacuación de la población que se encuentre en una zona de inundación, informa Protecció Civil en un comunicado este viernes.

El de Foix será el segundo plan de emergencias que se implanta en las cuencas internas, después del pantano de Sau, y se prevé implantar en los municipios de Castellet i la Gornal, Cubelles, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Cunit (Tarragona), con un total de 5 sirenas de aviso, cuatro de ellas ubicadas en Cubelles y una en Castellet i la Gornal.

Estas sirenas tienen un sonido diferente a las de riesgo químico (donde es necesario confinarse y no evacuar la zona), y la ACA dispone de un sistema de telecontrol las 24 horas, además de las medidas de control y vigilancia establecidas en dicho plan.

La previsión es que a lo largo de 2025 y principios de 2026 se implanten los planes de emergencia del resto de embalses gestionados por la ACA, como el de la Baells (Barcelona), la Llosa del Cavall, Sant Ponç (Lleida) y Darnius Boadella (Girona), con una inversión de 3,8 millones de euros para su implantación, procedentes de fondos europeos.