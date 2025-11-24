Protecció Civil activa el Vencat en fase de alerta por vientos fuertes el martes en Tarragona

Aviso de situación meteorológica de peligro por el estado del mar en L'Empordà - METEOCAT

TARRAGONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado el Vencat en fase de alerta ante la previsión de rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h) en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona) desde la madrugada hasta el mediodía del martes, según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El miércoles se pueden superar los 90 km/h en el Pirineo, Alt Empordà y Baix Empordà (Girona), según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Además, Meteocat ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por el estado del mar desde la una de la madrugada del miércoles hasta la una de la madrugada del jueves por olas que podrían superar los dos metros y medio de altura en L'Empordà.