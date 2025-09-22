Protecció Civil desactiva la alerta del plan Inuncat tras las lluvias intensas en Catalunya

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Dos personas han muerto tras ser arrastradas por el agua en la riera de Mediona (Barcelona)

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes por la mañana la alerta del plan Inuncat tras el episodio de fuertes lluvias que afectó de forma "muy significativa" a Catalunya, con afectaciones destacadas y más de 700 llamadas al teléfono de emergencias 112, ha informado en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informado de que, a partir de este lunes por la tarde y hasta la madrugada del martes, hay una posibilidad baja de que se supere el umbral de intensidad de lluvia de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos en las comarcas del Barcelonès y Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona).

A partir del mediodía del martes y hasta la madrugada del miércoles se mantiene esta misma probabilidad de lluvia en las citadas comarcas y se extiende al Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona) y Gironès (Girona).

700 LLAMADAS AL 112

El domingo se superó el umbral de 40 l/m2 en 30 minutos en Rellinars (Barcelona), con 45,2 l/m2, y en Sabadell-Parc Agrari (Barcelona), con 40,3 l/m2.

El teléfono 112 recibió un total de 714 llamadas relacionadas con las lluvias, en su mayoría entre las 17.00 horas y las 20.00 horas en las comarcas del Vallès Occidental (31,71%), Baix Llobregat (18,75%), Barcelonès (14,94%) y Bages (10,21%), sobre todo en el municipio de Terrassa (Barcelona), desde donde se efectuaron 145.

Los Bombers de la Generalitat recibieron un total de 426 avisos por incidencias relacionadas con las tormentas, la mayoría en la Región Metropolitana Sur (179) y Norte (163).

El servicio más relevante fue el referente a dos personas --una de ellas menor de edad-- que fueron arrastradas en la riera de Mediona (Barcelona) cuando circulaban en el interior de un turismo.

El vehículo fue localizado el domingo por la tarde a 850 metros del último punto de avistamiento, así como uno de los cuerpos --el del menor--, que fue recuperado en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), mientras que este lunes los Bombers han localizado un segundo cadáver, todavía pendiente de identificación.