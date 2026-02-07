Protecció Civil desactiva la alerta Ventcat, sin incidencias durante la madrugada de este sábado

Archivo - Una palmera se mueve a causa del temporal, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta Ventcat por fuertes rachas de viento sin "ninguna" incidencia registrada durante la madrugada de este sábado.

Así lo han informado en un apunte en X recogido por Europa Press, aunque señalan que se mantiene la previsión de rachas de viento de componente oeste superiores a los 72 kilómetros por hora hasta este sábado al mediodía en Barcelona.

Protecció Civil activó el plan Ventcat en fase de alerta este viernes por las rachas de viento intensas que han afectado al litoral y prelitoral central.