Protecció Civil envía una ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) por inundaciones "importantes"

Varias personas pasean por una calle llena de barro por las lluvias, en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) por inundaciones "importantes" este viernes a las 7.12 horas.

Piden evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a por el coche ni bajar a sótanos y si llega el agua a los domicilios, subir a plantas superiores, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han explicado que constan 1.230 abonados sin luz en los municipios de Deltebre y Roquetes (Tarragona) a causa de la lluvia.

Entre las 23 horas de este jueves y las 06 horas de este viernes, los Bombers han recibido 50 avisos en el Baix Ebre y Montsià (Tarragona), "la mayoría por inundaciones en bajos, problemas de movilidad e incidencias eléctricas".

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que hay 8 carreteras cortadas: la C-12 en Tortosa; la TV-7044 en Montblanc; la T-1025 y la TV-3421 en Mas de Barberans; la TP-3311 en Galera; la TP-3318 en Alcanar y la T-331 en Freginals (Tarragona).