Protecció Civil envía un ES-Alert en 9 comarcas del litoral catalán por lluvias torrenciales

Una mujer arrastra su moto a través de la lluvia acumulada en la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este jueves un ES-Alert en 9 comarcas del litoral catalán donde se ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales a partir del mediodía de este jueves, cuyo episodio se puede prolongar hasta la madrugada del viernes.

En declaraciones a los medios este jueves, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicado que se ha enviado una alerta a las comarcas del Garraf, l'Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, el Tarragonès y el Baix Camp por lluvias intensas hasta este jueves por la tarde, y otra a Terra Alta, Baix Ebre y Montsià (Tarragona) porque el episodio se puede alargar hasta la noche.

Por su parte, el jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha detallado que el episodio puede ser inestable y se pueden superar umbrales máximos de acumulación de agua, así como tornados y reventones.

El episodio también será especialmente intenso en Castellón (Valencia) y se prevé que se desplace hasta el sur de Catalunya, donde el agua también puede descargar de forma torrencial porque las tormentas serán estáticas.

Segalà ha advertido de que la previsión meteorológica apunta que de cara a la próxima semana la atmósfera seguirá siendo inestable y se podrán generar episodios de chubascos y tormentas que se irán monitorizando a medida que vayan transcurriendo.

Solé ha recordado a la ciudadanía la necesidad de evitar los desplazamientos y seguir las pautas de autoprotección, y de cara al tráfico, ha recordado priorizar las vías principales ante las secundarias.