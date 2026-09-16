Protecció Civil envía un Es-Alert por tiempo violento en el Barcelonès y el Maresme (Barcelona)

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès y el Maresme (Barcelona) por tiempo violento en las próximas 2 horas.

El mensaje alerta del riesgo de inundaciones repentinas, pide extremar las precauciones en los desplazamientos, seguir las instrucciones de las autoridades y llamar al teléfono 112 en caso de estar en riesgo.

En estas dos comarcas el Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido este miércoles un aviso de tiempo violento en el nivel 6 de 6 para las próximas dos horas.