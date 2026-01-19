Protecció Civil envía alertas a teléfonos de poblaciones litorales de Barcelona, Girona y Tarragona

Archivo - Trabajadores de Protecció Civil durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Catalunya) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado a las 12.08 horas de este lunes alertas a los teléfonos de municipios costeros de algunas comarcas catalanas de Barcelona, Girona y Tarragona.

En concreto, han recibido las alertas los municipios de las comarcas del Maresme, Barcelonès y Baix Llobregat (Barcelona), La Selva (Girona) y Baix Ebre y Montsià (Tarragona), ha informado Protecció Civil en un comunicado.

La alerta se ha enviado en "previsión de olas importantes hasta miércoles" y han pedido extremar las precauciones, respetar los cierres de acceso a puntos del litoral y alejarse de espigones, escolleras y paseos marítimos, según reza en la alerta.