Protecció Civil envía la tercera ES-Alert del día a 7 comarcas catalanas por lluvias torrenciales

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS)

Protecció Civil ha enviado a las 10.00 horas de este lunes la tercera ES-Alert del día a 7 comarcas catalanas por lluvias torrenciales este lunes.

En concreto, las comarcas son Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme y Selva, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La alerta está activa hasta las 14.00 horas y ha pedido evitar desplazamientos, no acercarse a ríos ni bajar a sótanos.

Por otro lado, la orden de confinamiento en el Vallès Oriental sigue activa desde las 09.32 horas.

Finalmente, en caso de emergencia, Protecció Civil recomienda contactar con el 112.