Protecció Civil envía la tercera ES-Alert del día a 7 comarcas catalanas por lluvias torrenciales

Europa Press Catalunya
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 10:27
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BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) 

   Protecció Civil ha enviado a las 10.00 horas de este lunes la tercera ES-Alert del día a 7 comarcas catalanas por lluvias torrenciales este lunes.

   En concreto, las comarcas son Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme y Selva, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

   La alerta está activa hasta las 14.00 horas y ha pedido evitar desplazamientos, no acercarse a ríos ni bajar a sótanos.

   Por otro lado, la orden de confinamiento en el Vallès Oriental sigue activa desde las 09.32 horas.

   Finalmente, en caso de emergencia, Protecció Civil recomienda contactar con el 112.

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